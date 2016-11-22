Ярославль, 22 ноября, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Ярославские предприниматели, претендующие на льготное налогообложение по упрощенной системе, будут обязаны поднять официальную заработную плату своим работникам. Такое условие выдвинул врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в региональной думе.

ИА REGNUM Деньги

Ранее областная дума приняла закон об упрощенной системе налогообложения для малого и среднего бизнеса. Проект закона предусматривал ряд ограничений для предпринимателей, в том числе уровень среднемесячной начисленной заработной платы на одного работника. Правительство Ярославской области настаивало, что этот показатель должен быть установлен в размере двух МРОТ. Предпринимательское сообщество в лице бизнес-омбудсмена активно настаивало на его снижении до 1,2 МРОТ.

В результате депутаты приняли законопроект с поправкой, где уровень средней заработной платы снизился до одного МРОТ. Глава региона наложил вето на это решение и потребовал увеличить показатель средней заработной платы — не менее 1,2 МРОТ.

Директор департамента финансов Ярославской области Илья Баланин подчеркнул, что предыдущее решение думы делает льготную систему налогообложения доступной для всех предпринимателей, тогда как законодательство предусматривает льготы по налогам лишь для отдельных категорий налогоплательщиков.

«Размер заработной платы в расчете на одного работника в размере одного МРОТ является обязанностью работодателя. Считаем нужным еще раз обсудить размер заработной платы работников малого бизнеса с целью защиты интересов не только бизнеса и предпринимательского сообщества, но и работников. Величина прожиточного минимума в региона — 10 002 рубля. Средняя заработная плата в малом бизнесе должна быть приближена хотя бы к этому уровню», — отметил Илья Баланин.

В результате правительство региона предложило принять закон со следующими условиями для льготного налогообложения:

— доходы от основного вида деятельности составляют не менее 70% дохода от предпринимательской деятельности;

— среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в налоговом периоде составляет не менее 1,2 размера МРОТ в Ярославской области;

— отсутствие задолженности по налогам в бюджет области.

Комитет по бюджету, налогам и финансам облдумы согласился с предложенными поправками. В результате новая редакция закона была одобрена большинством голосов и принята на очередном заседании Яроблдумы 22 ноября.