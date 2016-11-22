Оренбург, 22 ноября, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Оренбургский областной суд 22 ноября огласил приговор в отношении группы из шести человек, которой в августе присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт, передает корреспондент ИА REGNUM.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключённых (фрагмент). 1890

На скамье подсудимых оказались организатор преступной деятельности Сергей Терехов, а также Сергей Подолянов, Нурлан Ушаков, Юрий Никитенко, Оксана Курушина и Надежда Титова. Стоит отметить, женщины находились на время следствия под подпиской о невыезде, мужчины — под стражей.

Увидев в зале суда журналистов, Сергей Терехов начал кричать, что готов ответить на любые вопросы. Вину свою он так и не признал. Во время оглашения приговора Терехов неоднократно прерывал судью своими комментариями, что вынудило прервать процесс на какой-то период.

Как полагало следствие, преступления совершались в период с 2009 по 2011 годы из корыстных побуждений. При этом подсудимые Ушаков и Подолянов, служившие полицейскими в ОВД Орска, использовали для совершения преступлений свое служебное положение.

Стоит отметить, что прокуратура озвучила на своем сайте информацию о том, что Курушина работала в территориальном подразделении Федеральной регистрационной службы.

Группа обвинялась в совершении на территории городов Орска и Новотроицка 15 эпизодов преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном и особо крупном размерах, с лишением гражданина прав на жилище». Кроме того, Терехову, Ушакову и Подолянову инкриминировано убийство пяти человек.

Преступления совершались в отношении, как правило, одиноких граждан, в том числе злоупотребляющих спиртными напитками. Убийства собственников квартир совершались путем использования специальных медицинских препаратов, обнаружение которых в теле умершего после его вскрытия было невозможно. При этом создавалась видимость смерти от естественных причин (сердечная недостаточность, отравление алкоголем).

22 ноября Оренбургский областной суд назначил Терехову, Ушакову и Подольянову пожизненное заключение. Никитенко получил три года и шесть месяцев колонии общего режима. Титову приговорили к двум годам условно и к году ограничения свободы. Урушиной назначено 4 года и шесть месяцев общего режима с отсрочкой до достижения её дочерью 2005 года рождения 14-летнего возраста, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского областного суда.

Примечательно, что ранее, в марте 2014 года в отношении Терехова, Ушакова, Подолянова и двоих других их сообщников Дубровина и Кругловой уже состоялся обвинительный приговор, которым они осуждены за аналогичные мошеннические действия и убийство трех граждан. Терехов и Подолянов также признаны виновными в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков и боеприпасов. В зависимости от роли и степени участия каждого в совершении преступлений, суд приговорил «черных» риелторов к различным срокам лишения свободы — от полутора до 24 лет лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дело банды «черных» риелторов восточного Оренбужья стало одним из самых резонансных.

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