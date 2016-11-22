Ярославль, 22 ноября, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Жители Ярославля возмущены скользкими тротуарами в городе и требуют вернуть их обработку песком. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Бурные обсуждения этого вопроса развернулись в социальных сетях после заморозка. Тротуары города превратились в каток.

Илья Бесхлебный Гололед в Ярославле

Ранее и.о. мэра Ярославля Владимир Слепцов заявил о том, что городские власти отказываются от применения песко-соляной смеси в пользу соли и мраморной крошки. Это объяснялось московским опытом и стремлением к чистоте — ведь песок остается на улицах и превращается в грязь. Теперь эта идея не кажется ярославцам прекрасной. Кроме того, на тротуарах они вообще не заметили ни соли, ни мраморной крошки.

«Слепцов, запретивший в обледеневшем Ярославле песок, встал на скользкий путь народной «любви». Следующий шаг — повышение тарифов на проезд», — пишет популярный блогер Андрей Алексеев.

«Все мы корячимся по нашему прекрасному ледяному городу. На полусогнутых. Смотря под ноги и обдумывая каждый шаг», — добавляет Татьяна Букина.

«На улице жутко. От каблуков уже отказалась. А сегодня вообще думала, что идти в некоторых местах можно только ползком. Единственный безопасный способ», — возмущается Татьяна Седова.

«Песок пора вернуть! Жизнь дороже! Хрен с ними, с сапогами!» — резюмирует Татьяна Капустина.

«Ходить невозможно — ни соли, ни песка, ни обещанной мраморной крошки», — возмущается Виктория Григорьева.

В мэрии признают, что поток жалоб населения и претензии по качеству уборки тротуаров очень большие. Городские власти говорят, что перед подрядчиками поставлена задача в кратчайшие сроки выполнить работы по «вскрытию наледи на тротуарах и активной обработке противогололедными материалами». Однако прислушаться к мольбам о «возвращении песка» власти Ярославля пока не готовы.

«Для обеспечения безопасного передвижения пешеходов при обработке улично-дорожной сети и тротуаров используются две группы противогололедных материалов — химические и комбинированные. К химической группе относятся природные реагенты и техническая соль. В состав комбинированных входят химические материалы и фрикционные составляющие — такие, как мраморная крошка. Эта смесь предназначена специально для устранения скользкости на тротуарах и используется как альтернатива песко-соляной смеси», — говорится в сообщении мэрии Ярославля.

Некоторые пользователи социальных сетей говорят, что дело не в песке или в крошке, а в нехватке материальных ресурсов для уборки.

«Конечно, главное — вовремя вывозить снег, и тогда не будет льда. Москва вон чистехонька, ни снежинки. А для этого надо привлекать все грузовики и хорошо платить. Тогда многие предприятия дали бы и трактора, и машины. Тонна снега на полигоне — конкретная сумма в кармане. И все равно было бы выгоднее, чем сейчас больничные оплачивать, да и имидж власти страдает», — пишет в Facebook ярославец Александр Галанов.