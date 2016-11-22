Москва, 22 ноября, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Темпы роста мировой экономики в 2016 году будут ниже 3%, заявил глава Минфина Антон Силуанов на форуме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Антон Силуанов

«Мировая валютная организация (МВФ) четыре раза пересматривала прогноз (темпов роста мировой экономики). Последние данные — 3,5% по итогам 2016 года. По нашим данным — еще ниже», — сказал министр.

«Посмотрим, как будет складываться ситуация, но, скорее всего, темпы роста мировой экономики будут ниже 3%», — полагает Силуанов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, МВФ ждет роста мировой экономики в 2016 г. на 3,1% и на 3,4% — в 2017 г., но помешать могут «устойчиво низкие темпы» развитых экономик. По обновленному прогнозу, в 2016 г. ВВП этих стран вырастет только на 1,6% (июльский прогноз — 1,8%). Из-за низких темпов роста страны будут еще активнее отказываться от глобализации, предупреждает МВФ, а это окажет еще большее давление на мировую торговлю и экономику.