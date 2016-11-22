Стокгольм, 22 ноября, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Шведский футболист Златан Ибрагимович, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед», в десятый раз подряд признан лучшим игроком года у себя на родине. Всего на счету форварда 11 таких титулов, сообщает 22 ноября «Чемпионат».

Spazioj.it Златан Ибрагимович

Ни одному из других игроков титул лучшего футболиста не присуждался более двух раз. 35-летний Ибрагимович сыграл за национальную сборную 116 матчей и забил 62 гола. В истории шведской сборной он является лучшим бомбардиром.

Руководство федерации футбола Швеции решило установить статую футболиста высотой 2,7 м. Скульптура Ибрагимовича может быть установлена в столице страны Стокгольме рядом с «Френдс-Ареной».