Якутск, 22 ноября, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Положительная динамика в промышленности, долговая яма главного коммунального предприятия, эксперимент по взятию дальневосточного гектара, сомнения в законе о российской нации и законность избрания ректора под вопросом — в обзоре ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги

Коммунальная долговая яма

ИГ «В Якутии.ру» располагает информацией о том, что руководителя ГУП ЖКХ Якутии, по совместительству главного «единоросса» республики, распекало руководство региона за неэффективное управление самым крупным коммунальным предприятием республики: «Поговорили довольно жестко и заявили, чтобы ГУП ЖКХ не просило субсидий из бюджета-2017».

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По данным регионального СМИ, причина недовольства властей деятельностью главного коммунального предприятия республики — долговая яма, из которой республиканское коммунальное предприятие не может выбраться который год. По отдельной информации, дело дошло до того, что может даже встать вопрос о ликвидации компании-монополиста с передачей полномочий муниципалитетам. Также рассматривается смена руководителя предприятия.

Источники СМИ также рассказали, что кредиторская задолженность ГУП ЖКХ уже превысила 1 миллиард рублей. В том числе задолженность по заработной плате — минимум 300 млн рублей, по налогам и сборам — 600 млн, иным кредитным обязательствам — самое меньшее — свыше 100 млн рублей.

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Сомнительный ректор

В Якутии избран ректор крупного республиканского вуза — Якутской сельскохозяйственной академии (ЯГСХА), и, как подозревают некоторые региональные СМИ, — незаконно. Как пишет «Блокнот Якутска», возглавивший высшее учебное заведение кандидат наук Иван Слепцов не имеет ученого звания, что по некоторым федеральным требованиям должно было пресечь его попытки возглавить государственный вуз.

Однако в ЯГСХА требование о наличии ученого звания у ректора сочли несущественным. Не обратили внимания в Ученом совете и на скандал вокруг кандидатской диссертации Ивана Слепцова — ее просто не могут найти. На запросы в учреждения, где обязательно хранятся копии диссертационных работ, приходят неизменные отказы. Хотя в архивах и хранятся сведения о присвоении Слепцову ученой степени кандидата наук.

СМИ жду реакции прокуратуры на вызвавшее странное назначение.

Положительная динамика

По итогам 10 месяцев в Якутии вырос индекс промышленного производства. Как пишет ЯСИА, в первую очередь положительная динамика наблюдается в отраслях добычи угля и нефти.

«Объёмы добычи сырой нефти выросли на 7,2% по сравнению с прошлым годом, — уточнил заместитель министра промышленности региона Андрей Синяков. — Это произошло преимущественно за счет планового освоения Талаканского месторождения и Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения».

В угледобывающей отрасли за 10 месяцев добыто более 14 млн тонн, что составляет 114% к уровню прошлого года. Прибавку обеспечили «Якутуголь» и группа компаний «Колмар». По предварительным данным мониторинга, индекс промышленного производства в Якутии составляет 100,4%.

Российская нация — сомнительно?

Профессор Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Виктор Михайлов считает, что законом о российской нации регулировать межэтнические отношения не получится. Своё мнение он высказал ИА YakutiaMedia.

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Эксперт напоминает, что любой закон имеет свое поле распространение, или так называемую юрисдикцию. «В данном случае речь идет о межэтнических отношениях. Сможет ли закон регулировать эти отношения? Это первый момент, если мы под нацией подразумеваем этнос. Но с другой стороны, говорится о российской нации. А нация — это народ, объединённый государством. Россиянин — это гражданин России. То есть речь идет о гражданской общности. В таком случае все наши права и обязанности записаны в конституции. Поэтому закон о российской нации ни к чему», — считает Виктор Михайлов.

Профессор СВФУ отметил также, что внутри страны каждый хочет принадлежать к своей национальности — русский хочет быть русским, якут — якутом, но общность россиян не имеет этнической окраски.

«Желая добра, могут расцарапать больную тему. Межэтнические отношения очень тонкие отношения. Поэтому здесь усердием можно навредить. А если закон будет, то он должен работать и иметь санкции», — сказал Виктор Михайлов.

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Гектарный эксперимент

Редакция News.Ykt.ru проводит эксперимент, пытаясь получить гектар земли в республике. С первого раза сделать это не удалось. Заявка была подана на землю возле села Октемцы в Хангаласском районе. Участок был привлекателен наличием инфраструктуры, туристическим комплексом «Орто Дойду», приближенностью к городу. Но, как выяснилось спустя 20 рабочих дней, на заявленной территории не оказалось свободных участков. Дело в том, что многие объекты не занесены в Федеральную информационную систему (ФИС), а недавно внесённые в кадастр земли появляются на карте с опозданием.

Администрация села Октемцы мотивировала отказ тем, что на данной территории находятся участки Института космофизики, а также действует охранная зона газопровода, которая не предусматривает строительство.

Теперь редакция предпринимает вторую попытку получить землю. Одним из очевидных плюсов СМИ называет то, что сейчас система ФИС работает намного оперативней, чем в первые дни, но шероховатости в ней всё же остались.