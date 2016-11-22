Магас, 22 ноября, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Новую дисциплину для школьников Ингушетии намерены ввести власти региона. В качестве обязательного предмета для учащихся 5−10 классов в школьных программах появятся уроки верховой езды. С таким предложением выступил Комитет по туризму республики, сообщили ИА REGNUM 22 ноября в пресс-службе ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Верховая езда

В ближайшее время, по словам председателя Комитета Беслана Хамхоева, решение по этому вопросу будет принято Министерством образования региона. Переговоры с ведомством уже ведутся. Пилотный проект будет отрабатываться в одной из школ в городе Карабулаке. Планируется, что раз в неделю учащиеся будут выезжать в конноспортивную школу и обучаться верховой езде.

По мнению Хамхоева, такие уроки не только помогут детям избавиться от болезней позвоночника, но и научат заботиться о животных. «Если в пилотной школе урок будет внедрен успешно, то он может войти в школьную программу для всех школ», — заявил руководитель ведомства.

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