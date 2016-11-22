Калининград, 22 ноября, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов прибыл в Калининград для работы на Балтийском флоте. Как сообщили сегодня, 22 ноября, корреспонденту ИА REGNUM в штабе флота, в частности, командующий проверит уровень обеспеченности Балтийского флота новыми образцами вооружения и военной техники, а также проинспектирует ввод в состав сил кораблей новых проектов.

Mil.ru Командующий войсками Западного военного округа Андрей Картаполов

Накануне СМИ сообщали о том, что калининградская военная группировка дополнительно усилена береговыми ракетными комплексами «Бастион» и «Бал», а также дивизионом малых ракетных кораблей «Буян-М», оснащённых крылатыми ракетами «Калибр».

Вчера в интервью ИА REGNUM военный аналитик из Калининграда Юрий Зверев сообщил, что с развёртыванием в Калининградской области берегового ракетного комплекса «Бастион» Россия сможет контролировать вход в Балтийского море через Датские проливы.

По данным военного историка Дмитрия Болтенкова, которого цитируют «Известия», «скорее всего, Балтийский флот пополнят три «Буяна-М», которые в настоящее время строятся в ледовом исполнении, то есть имеют специальную защиту корпуса и могут совершать плавание в сложной ледовой обстановке».

Это уже вторая инспекция генерала Картаполовав российский эксклав за месяц. Напомним, в середине октября 2−16 года комиссия штаба Западного военного округа под руководством Картаполова проконтролировала в Калининграде ход итоговой проверки Балтийского флота за 2016 год.

Напомним, командующим ЗапВО Картаполова был назначен год назад, а полтора года назад включён Евросоюзом в так называемый «санкционный список».