Саньша, Китай, 22 ноября, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Как сообщают китайские СМИ, Банк развития КНР выделил муниципалитету г. Саньша — административной столицы спорных островов Сиша, Чжунша и Наньша в Южно-Китайском море — кредит в размере 100 млн юаней на развитие городской инфраструктуры. Соответствующее соглашение уже подписано и одобрено властями КНР.

Megabanki.ru Юань

«Предоставление кредита, первого в своем роде, знаменует огромные возможности для города, которому необходимо развитие инвестиционной платформы. Кредит Банка развития КНР закладывает основу для будущего сотрудничества городской администрации с другими коммерческими предприятиями», — сообщил журналистам мэр города А Дун.

Церемония подписания договора состоялась 21 ноября на о. Юнсин, где находится все правительственные здания, пишет «Чжунго жибао».

Образованный в 2012 г. г. Саньша является самым южным городом Китая. С момента образования города власти КНР продолжают постоянно развивать городскую инфраструктуру.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 6 октября Мэр г. Саньша — административного центра спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море — заявил, что в ближайшие месяцы на острове Юнсин будет построен Центр исследования и защиты морских черепах. По мнению чиновника, данный центр создаст необходимые условия для сохранения морского биоразнообразия в регионе.