Нью-Йорк, США, 22 ноября, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Размер призовых, которые по окончании матча за шахматную корону получит норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, будет уменьшен на 10%. Такова санкция за уход действующего чемпиона мира с пресс-конференции после восьмой партии матча с российским шахматистом Сергеем Карякиным, сообщает Российская шахматная федерация в микроблоге в Twitter.

Ruchess.ru Магнус Карлсен покидает зал для пресс-конференций

«Чемпион мира Магнус Карлсен оштрафован за отсутствие на пресс-конференции после 8 партии: его приз будет уменьшен на 10%», — говорится в сообщении.

Призовой фонд матча составляет $1 млн. Победителю причитается 60% суммы, уступивший ему шахматист получит оставшиеся 40%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября Карлсен, игравший белыми фигурами, уступил одно очко Карякину в восьмой партии матча. По итогам сыгранных партий счет составил 4,5:3,5 в пользу российского шахматиста.

По окончании партии спортсменов ожидало общение с прессой, однако норвежец, придя в зал раньше соперника, через несколько минут покинул его, не желая ждать Карякина. Следующая партия намечена на 24 ноября. Титул чемпиона мира по шахматам получит спортсмен, набравший 6,5 очков.