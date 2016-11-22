Санкт-Петербург, 22 ноября, 2016, 10:57 — ИА Регнум. На Василеостровской ТЭЦ в Санкт-Петербурге реконструировали и запустили в эксплуатацию турбоагрегат № 4, пострадавший в результате пожара в декабре 2015 года. Об этом сообщила ИА REGNUM пресс-служба генерирующей компании «ТГК-1», которой принадлежит ТЭЦ.

ОАО «ТГК-1» Василеостровская ТЭЦ

«Оборудование успешно выдержало тестовые нагрузки и работает согласно заданию «Системного оператора Единой Энергетической Системы». Теплоснабжение потребителей осуществляется в соответствии с установленными параметрами», — отметили в энергетической компании.

Василеостровская ТЭЦ обеспечивает теплоснабжения порядка 200 тысяч жителей Васильевского острова. Станция может нести максимальную электрическую мощность до 135 МВт и тепловую — до 1113 Гкал/час.

«Восстановление полной мощности станции было одной из приоритетных задач, с которой мы справились в предельно сжатые сроки. Оборудование опробовано и может нести пиковые нагрузки», — заверил главный инженер ПАО «ТГК-1» Сергей Лапутько.

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Как сообщалось, сильный пожар на Василеостровской ТЭЦ произошел вечером 7 декабря 2015 года и был ликвидирован в ночь на 8 декабря. На станции частично обрушилась кровля. Площадь возгорания составила около 50 кв. метров, было повреждено оборудование и строительные конструкции, выведен из строя один из турбоагрегатов, нарушен тепловой контур ТЭЦ. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. К возгоранию привел разрыв масляной трубки одного из агрегатов станции.

Из-за пожара временно были снижены параметры теплоснабжения потребителей на Васильевском острове Петербурга. Выработка энергии станцией возобновилась уже 10 декабря 2015 года, а теплоснабжение потребителей практически не прерывалось.