Саратов, 22 ноября, 2016, 10:47 — ИА Регнум. В регионе правоохранительные органы завалены жалобами на разгул коллекторского беспредела — за два дня поступило сразу три обращения от пострадавших жителей: угрозы должникам и их семьям под дулом пистолета, избиение, разбивание окон и разрисовывание стен дома надписями нецензурного содержания, сообщает ИА REGNUM.

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22 ноября пресс-служба прокуратуры проинформировала о задержании очередного коллектора. Возбуждено уголовное дело по факту вымогательства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия (п.п. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ).

18 и 19 ноября 2016 года в дежурную часть полиции поступило заявление жителя Энгельса о том, что со стороны коллекторов в его адрес и адрес его семьи поступают угрозы. Установлено, что в сентябре 2016 года между микрофинансовой организацией и членом семьи заявителя был заключен договор займа на сумму 15 тыс. рублей. Ввиду материального положения заемщик не мог погашать сумму займа, в связи с чем на абонентские номера телефонов заявителя и членов его семьи стали поступать смс-сообщения с требованием возврата долга и угрозами физической расправы, пояснили ИА REGNUM в ведомстве.

17 ноября 2016 года примерно в 19:00 к месту жительства должника приехали несколько молодых людей, которые требовали вернуть заем. Высказывая угрозы, один из молодых людей нанес несколько ударов потерпевшей.

Принятыми сотрудниками полиции мерами установлено лицо, возможно, причастное к совершению преступления. Данным лицом оказался брат ранее задержанного сотрудника микрофинансовой организации, также вымогавшего денежные средства у одного из заемщиков.

Указанный гражданин, 1993 года рождения, задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 2 ст. 163 УК РФ, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

22 ноября пресс-служба прокуратуры региона констатировала, что другой сотрудник службы безопасности микрофинансовой организации опознан как лицо, причастное к совершению преступления. Коллектор угрожал должнику пистолетом.

«20 ноября 2016 года в дежурную часть МУ МВД России «Энгельсское» Саратовской области поступило заявление жителя Энгельса о том, что со стороны коллекторов в его адрес и адрес его семьи поступают угрозы. Установлено, что в сентябре 2016 года между микрофинснсовой организацией и членом семьи заявителя был заключен договор займа на сумму 10 тыс. рублей. Ввиду материального положения заемщик не может погасить сумму займа, в связи с чем на абонентские номера телефонов заявителя и членов его семьи стали поступать смс-сообщения с требованием возврата долга и угрозами физической расправы», — отмечают в ведомстве.

20 ноября 2016 года примерно в 18:00 к месту жительства заявителя приехал молодой человек и стал высказывать требования по возврату денежных средств по договору займа. После чего, высказывая угрозы, данный гражданин продемонстрировал предмет, похожий на пистолет.

Указанный гражданин, 1990 года рождения, задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 163 УК РФ, в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

20 ноября зафиксированы противоправные действия коллекторов в Заводском районе Саратова — в отделе полиции зарегистрировано сообщение заявителя о том, что неизвестные лица в ночное время разрисовали стены жилого дома по Больничному проезду надписями нецензурного содержания с требованием оплаты задолженности, а также разбили стеклопакет окна его квартиры.

Из полученного у заявителя объяснения следует, что он проживал по указанному адресу с сожительницей, у которой образовалась задолженность по кредиту (займу), полученному в микрофинансовой организации. При получении кредита (займа) должницей были указаны сведения о проживании по вышеназванному адресу. Ввиду изложенного заявитель предполагает, что противоправные деяния совершили лица, занимающиеся нелегальным взысканием задолженности, так называемые коллекторы.

Прокуратурой района начальнику отдела полиции внесено требование о проведении проверочных мероприятий, направленных на установление и изобличение лиц, совершивших данное деяние.

Указано на необходимость проведения поквартирного опроса жителей дома, подробного опроса заявителя относительно значительности причиненного ущерба, установления и опроса возможных очевидцев, принятия мер к установлению причиненного ущерба и проведению комплекса мер, направленных на установление лиц, совершивших указанные деяния, оценки доводов заявителя о возможной причастности «коллекторов» к данным противоправным действиям.