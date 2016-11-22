Буэнос-Айрес, 22 ноября, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Подписание мирного договора с Россией требует ряда последовательных шагов и двусторонних доверительных отношений. Об этом сообщил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе, передаёт телеканал NHK.

Todayonline.com Синдзо Абэ

«Мы хотим шаг за шагом двигаться к этому», — заявил Абэ. За один саммит решение принято быть не может.

Абэ отметил важность установления доверительных отношений с президентом России Владимиром Путиным. «Относительно будущего развития четырёх северных островов для Японии и России важнее всего двигаться на основе принципа «обоюдного выигрыша», — отметил он. Абэ в очередной раз подчеркнул, что Токио придерживается своей принципиальной позиции по южным Курилам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о важности взаимного доверия в вопросе мирного договора заявлял президент России. «Ещё раз хочу подчеркнуть: и Россия, и Япония — мы искренне хотим заключения мирного договора, ищем пути того, как это сделать», — сказал он.

21 ноября представитель МИД Японии, комментируя результаты встречи лидеров Японии и России, которая прошла 19 ноября в рамках саммита АТЭС в Перу, заявил, что Токио будет трудно согласиться на вариант, при котором экономическая деятельность на южных Курильских островах будет вестись совместно с Москвой.