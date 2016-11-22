Радио REGNUM: первый выпуск за 22 ноября
Москва, 22 ноября, 2016, 11:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Госдеп США призвал Россию отказаться от размещения «Искандеров» в Калининграде
- Путин о НАТО: Им нужен внешний враг
- В Киеве на Майдане пострадали несколько десятков человек
- Ответственность за взрыв мечети в Кабуле взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в России)
- Банкоматы в России и странах СНГ подверглись кибератаке