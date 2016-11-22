Ярославль, 22 ноября, 2016, 10:32 — ИА Регнум. На 15 ноября 2016 года в Ярославской области зарегистрирован 3531 человек, зараженный ВИЧ-инфекцией. В расчете на 100 тысяч населения, этот показатель почти в три раза меньше общероссийского, уточняют в региональном центре «АнтиСПИД». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пробирки для анализа крови на ВИЧ

В целом показатель распространенности ВИЧ-инфекции на территории региона составил 186,5 на 100 тыс. населения. Общероссийский уровень — 570,9 на 100 тыс. населения.

Вместе с тем специалисты отмечают рост этого показателя по сравнению с 2015 годом на 15,3%. Наибольший скачок заболеваемости отмечается в Ярославле, Переславском, Ростовском и Тутаевском районах.

С начала года на территории Ярославской области выявлено 444 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 45,8% больше, чем в аналогичном периоде 2015 года. В основном, ряды заболевших пополнили жители областного центра — 391 человек, из них 84 — контингент УФСИН. Еще 20 инфицированных — иностранцы. При этом 63,2% впервые выявленных ВИЧ-инфицированных — мужчины.

Среди путей заражения преобладают незащищенные гетеросектуальные контакты, отмечает статистика — 48,5%, а вот на долю гомосексуального общения пришлось лишь 2,97%. Внутривенное введение наркотиков стало причиной заболевания в 47,6% случаев. При этом специалисты отмечают рост выявления новых случаев ВИЧ-инфекции среди лиц, употребляющих инъекционные наркотики, — с 29,4% в 2015 году до 53,8% в текущем.

Всего с начала года в Ярославской области обследовано 236 810 человек, из них 235 151 граждан РФ.

От ВИЧ-инфицированных матерей в Ярославской области с начала года родились 39 детей. За весь период наблюдения — с 1994 г — 524. В течение этих лет диагноз ВИЧ-инфекция подтвержден у 21 ребенка.

Также, начиная с 1994 г, в регионе умерли 579 наблюдающихся, из них 215 — в стадии СПИД.