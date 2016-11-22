Курильск, Сахалинская область, 22 ноября, 2016, 10:39 — ИА Регнум. Проблему работы «Почты России» на отдаленных российских островах вновь подняли на страницах региональных СМИ жители Курил. Почту России ругают везде, но сильнее всего на Курилах.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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«Никто в упор не видит проблему доставки на острова писем, бандеролей, посылок. Почему не задействована авиация? Или в стране закончились транспортные самолеты? Вместо того, чтобы неделями ждать, пока посылка уйдет с острова теплоходом, многие курильчане доплатили бы за доставку самолетом, даже несмотря на очень высокие тарифы. На Кунашир самолет посылки доставляет, а на другие острова — нет! Почему? Почта не заключила договор? Или отказывает авиакомпания «Аврора»?» — задают вопросы жители Курил на страницах «Сахалин.Инфо».

Люди жалуются, что работают на почте одни женщины, причем не молодые. За мизерную зарплату они выгружают трехтонные контейнеры с посылками вручную — грузчиков на почте нет.

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По словам сотрудниц курильской почты, летом, когда пассажирские суда ходят более-менее нормально, проблем с отправкой и доставкой корреспонденции почти нет. Но наступает «мертвый» сезон, с ноября по июнь. И тогда посылку с материка можно ждать месяцами. Проблема все та же: транспортная недоступность Курил. Теплоход «Игорь Фархутдинов» в Курильск, например, попадает два раза в месяц. И первоочередной груз у капитана не посылки и письма, а продукты питания и медикаменты. Что вполне логично. Еще один теплоход «курильской» линии, «Поларис», старый, ржавый «пенсионер», купленный правительством Александра Хорошавина при поддержке областной думы, несмотря на протесты общественности, за гигантскую сумму 140 миллионов рублей, находится в очередном дорогостоящем ремонте в южно-корейском Пусане. Теперь ситуация осложнится еще и тем, что в декабрьское расписание «Игоря Фархутдинова» внесены изменения. С декабря он будет ходить не по всем островам, собирая пассажиров и корреспонденцию, а отдельно на каждый, возвращаясь на Сахалин с каждого острова.

«Нас опять не спросили — устроит ли это нас!» — возмущаются курильчане.

В настоящее время в Курильске стоят два 3-тонных контейнера. В каждом — по 100 посылок, которые жители острова отправили своим родным на Сахалин или на материк еще 12 ноября. Есть надежда, что сегодня контейнеры заберет теплоход. И они попадут на Сахалин. Когда корреспонденция окажется на материке — не знает никто.

Как сообщало ИА REGNUM, модернизация «Почты России» продолжается уже несколько лет. Процесс идет медленно, качество почтовых услуг не выдерживает никакой критики, особенно в отдаленных районах страны. Тем не менее правительство разворачивает под эгидой «Почты России» государственный банк с одноименным названием.