Ярославль, 22 ноября, 2016, 10:25 — ИА Регнум. В Ярославской области идет процесс формирования Избирательной комиссии региона нового созыва. На включение в состав комиссии выдвинуто 29 кандидатов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Избирательной комиссии Ярославской области. Всего в комиссию входят 14 членов, 7 из которых утверждает губернатор и 7 — областная дума.

Ярославский облизбирком

Своих кандидатов выдвинули 10 региональных отделений политических партий. Данным правом воспользовались ПАРНАС, «Справедливая Россия», «Партия Великое Отечество», партия «Яблоко», «Российская партия пенсионеров за справедливость», «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России» и «Родина».

Общественные организации выдвинули в общей сложности 12 претендентов, двое кандидатов выдвинуты Центральной Избирательной комиссией России, двое — облизбиркомом, и трое — представительными органами муниципальных образования.

Среди кандидатов 15 чиновников, 1 сотрудник организации здравоохранения, 1 пенсионер, 1 сотрудник СМИ, 2 сотрудника коммерческих организаций и двое представителей научного сообщества. 19 кандидатов имеют опыт работы в избирательных комиссиях различного уровня.

Полный список кандидатов будет опубликован только после того, как его увидят глава региона и региональный парламент. Между тем фамилии ряда претендентов уже известны. Центризбирком предложил для назначения в состав комиссии председателя действующего созыва облизибиркома Олега Килипченко и сотрудника аппарата комиссии, члена действующего созыва Валентину Карнюхину. Избирательная комиссия Ярославской области выдвинула в новый созыв секретаря комиссии Павла Кулакова и члена комиссии Василия Балашова. ПАРНАС также отдал предпочтение действующему члену избиркома и выдвинул Андрея Мельникова, который в уходящем созыве представлял «Справедливую Россию». Партия «Родина» предложила в новый созыв председателя Ярославского городского отделения Движения в Поддержку Флота Александра Гарусова. Собранием депутатов Пошехонского муниципального района выдвинут начальник юридического отдела аппарата Избирательной комиссии области Никита Марков.

Коммунисты также приняли решение выдвинуть действующего члена облизбиркома Валерия Соколова, который и в действующем, и в предыдущем созыве представлял интересы партии.

«Наш кандидат — человек опытный, он представляет КПРФ в региональном избиркоме уже не первый созыв. Вызывает опасение, что влияние партии на делегированного ею члена, увы, минимально. Было принято решение выйти на фракцию КПРФ в Госдуме с предложением, чтобы партия в период созыва могла заменить своего представителя», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM секретарь Ярославского областного комитета КПРФ Эльхан Мардалиев.

Председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Килипченко считает, что активное выдвижение кандидатов в члены облизбиркома говорит о возросшем доверии к избирательной системе.

«Политические силы, общественные организации поверили в открытость избирательной системы региона и хотят в ней участвовать. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и ПАРНАС) гарантированно получат места в следующем созыве. Остальные тоже имеют интерес в своих представителях в комиссии. Это логично — впереди серьезные избирательные кампании — выборы губернатора Ярославской области, муниципалитета Ярославля, депутатов Ярославской области. Есть группы, которые участвуют в формировании комиссии, губернатор, муниципалитет, областная дума. Общественные организации и органы местного самоуправления традиционно участвуют в формировании регионального избиркома. На мой взгляд, местное представительство важно. Окончательное слово при формировании комиссии останется за губернатором и депутатами областной думы», — рассказал председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Килипченко.