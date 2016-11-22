Москва, 22 ноября, 2016, 10:13 — ИА Регнум. Утверждено и направлено в суд обвинительное заключение по уголовному делу о хищении более 241 млн рублей из ОАО «МРСК Центра» в отношении Виктора Филатова, Алексея Зеленского, Станислава Милькина, Павла Тищенко и Александра Пивоварова, обвиняемых в растрате и в создание преступного сообщества, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ .

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Следствием установлено, что бывший генеральный директор ОАО «МРСК Центра» Евгений Макаров (находится в международном розыске, ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу) в 2006 году в г. Москве совместно со своим знакомым управляющим директором ОАО «Белгородэнерго» Филатовым создали и возглавили преступное сообщество для систематического хищения денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих ОАО «МРСК Центра».

При этом Филатов и Макаров определили, что для этого будет использовано подконтрольное им ОАО «КорСсис». К реализации схемы они привлекли своих знакомых — генерального директора ОАО «КорСсис» Милькина и директора по экономике и финансам этой же фирмы Тищенко.

Последние в 2008 году приняли на работу в отделение компании в Курской области персонал (более 300 человек, в том числе профильные специалисты по ремонту и управлению электроустановок), необоснованно уволенный по указанию Филатова и Макарова в порядке перевода из ОАО «МРСК Центра», без которого надежная и бесперебойная производственно-хозяйственная деятельность была невозможна.

Эти работники были назначены на аналогичные должности с прежними служебными обязанностями, размещением на тех же рабочих местах. В 2010 году с целью сокрытия противоправного характера таких действий и решений их перевели обратно в ОАО «МРСК Центра».

Помимо этого, Филатов и Макаров через своих знакомых — директора ООО «ОБС» Зеленского и генерального директора ЗАО «Полиграфия и коммуникации» Пивоварова обеспечили переоформление контрольного пакета акций ОАО «КорСсис» с подконтрольных российских коммерческих организаций на подконтрольные кипрские оффшорные компании.

Всего с марта 2008 года по ноябрь 2010 года злоумышленникам удалось похитить денежные средства, принадлежащие ОАО «МРСК Центра», на сумму более 241 млн рублей. Уголовное дело направлено в Мещанский районный суд г. Москвы.