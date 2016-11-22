Токио, 22 ноября, 2016, 10:12 — ИА Регнум. Во время восхождения на гору Фудзияма, расположенную в центральной Японии, погибли два альпиниста, сообщает 22 ноября Kyodo.

Japan-magazine.jnto.go.jp Гора Фудзияма

Группа из шести альпинистов продолжила свое восхождение 20 ноября в 6 часов утра. Когда до вершины оставалось совсем немного, Катсутоши Ватанабе поскользнулся на ледяном склоне, а через некоторое время сорвался Ибуки Суемото.

Тела погибших, 18-летнего Суемото и 65-летнего Ватанабе, были найдены 21 ноября, заявили сотрудники полиции.

Напомним, в июле и августе 2016 года было зафиксировано 660 несчастных случаев в горах — рекордная цифра, начиная с 1968 года, когда Национальное полицейское агентство (NPA) начало сбор статистических данных.