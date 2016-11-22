Пермь, 22 ноября, 2016, 10:14 — ИА Регнум. В Перми конкурс на должность главы города завершился назначением на этот пост Дмитрия Самойлова. Из двух кандидатов, представленных конкурсной комиссией, депутаты одобрили кандидатуру Самойлова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gorodperm.ru Глава Перми Дмитрий Самойлов

Добавим, что 21 ноября членам конкурсной комиссии доклады по теме «Создание в Перми комфортной городской среды», а также планы по развитию города представили директор Пермского муниципального предприятия «Ветеран» Александр Мартынюк, исполняющий полномочия главы города Перми, временно исполняющий полномочия главы администрации Перми Дмитрий Самойлов, заместитель генерального директора по развитию ОАО «Специальное научно-исследовательское бюро «Эльбрус» Всеволод Юшков.

По итогам обсуждения комиссия определила двух претендентов на пост градоначальника: Александра Мартынюка и Дмитрия Самойлова.

Лидер краевых единороссов Николай Дёмкин охарактеризовал Самойлова как профессионального управленца: «Уверен, что если Дмитрий Иванович станет главой города Перми, то город от этого только выиграет. У него достаточно компетенции, деловых и человеческих качеств, чтобы профессионально управлять городом-миллионником».

Напомним, 18 сентября 2016 года, в единый день голосования, на территории Пермского края прошли выборы депутатов Государственной думы (по партийным спискам и четырем одномандатным округам); депутатов Законодательного собрания Пермского края (по 30 одномандатным округам и по партийным спискам), а также депутатов 26 муниципальных образований, включая города Пермь, Соликамск, Чусовой и Кудымкар. Получивший мандат депутат Государственной думы РФ, глава Перми и председатель Пермской городской думы Игорь Сапко 23 сентября сложил с себя обязанности градоначальника. Добавим, что Сапко возглавлял территориальный партсписок единороссов.

Временно исполняющим полномочия главы города и главы городской администрации был назначен Дмитрий Самойлов.

Справка:

Дмитрий Самойлов с августа 1984 года по ноябрь 1984 года — ассистент кафедры строительных конструкций Пермского политехнического института.

С 1984 года по 1987 год — заместитель секретаря, секретарь комитета ВЛКСМ Пермского политехнического института.

С 1987 года по 1992 год — научный сотрудник кафедры «Основания и фундаменты» автодорожного факультета, аспирант ПГТУ.

С 1992 года по 1996 год работал в группе предприятий «Экс Лимитед» — менеджером, заместителем генерального директора.

С 1996 года по 1997 год — директор ЗАО «Зебра».

Избирался депутатом Законодательного собрания Пермской области первого созыва.

С 1997 года по 2000 год работал в администрации Пермской области. С 2001 года по 2011 год работал в ОАО «Уралсвязьинформ». Занимал должности заместителя начальника управления стратегического планирования, директора департамента имущества и непроизводственных вложений.

С 25 июня 2012 года назначен и.о. заместителя председателя правительства Пермского края — министр территориального развития. С 22 августа 2012 года назначен на должность заместителя председателя правительства Пермского края — министр территориального развития.

С 15 января 2013 года — руководитель администрации губернатора Пермского края.

С 26 февраля 2014 года назначен временно исполняющим полномочия главы администрации города Перми, с 20 июня 2014 года — главой администрации города Перми.

С 4 октября 2016 года — назначен временно исполняющим полномочия главы города Перми, временно исполняющим полномочия главы администрации города Перми.