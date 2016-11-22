Ростовская область: из снежного плена спасены дети
Ростов-на-Дону, 22 ноября, 2016, 10:04 — ИА Регнум.
В Ростовской области огнеборцы вытащили из снежного плена восемь легковых автомобилей и школьный автобус. Транспорт застрял из-за непогоды на трассе Зимовники — Элиста в районе села Богородское Ремонтненского района. Как сообщили ИА REGNUM в региональной противопожарной службе 22 ноября, в результате ЧП никто не пострадал.
Тревожный звонок на пульт дежурного поступил от главы Калининского сельского поселения. Из снежного плена за несколько часов дежурный караул пожарных спас 28 человек, в том числе двоих детей.
В преддверии зимы спасатели провели учения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на трассах федерального значения. Так, были развернуты все мобильные пункты обогрева и питания, проверено их наполнение средствами жизнеобеспечения. Потенциально опасны в период холодов более 70 снегозаносимых участков трассы М-4 «Дон» в Миллеровском, Красносулинском и Аксайском районах.
В помощь водителям и пассажирам, попавших в снежные заторы, будет развернуто 54 мобильных пунктов обогрева. Дежурство зимой будут нести около 4 тыс. человек и более 1 тыс. единиц техники. Для буксировки застрявших автомобилей планируется задействовать 34 тягача.
Отметим, что с 1 января 2017 года число спасателей на автодорогах донского региона увеличится на 37 человек. Это связано с созданием поисково-спасательного отряда в районе строящегося аэропорта «Платов», который будет нести дежурство на трассе М-4 «Дон».