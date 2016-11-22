Ростов-на-Дону, 22 ноября, 2016, 10:04 — ИА Регнум.

В Ростовской области огнеборцы вытащили из снежного плена восемь легковых автомобилей и школьный автобус. Транспорт застрял из-за непогоды на трассе Зимовники — Элиста в районе села Богородское Ремонтненского района. Как сообщили ИА REGNUM в региональной противопожарной службе 22 ноября, в результате ЧП никто не пострадал.

ГКУ РО «Противопожарная служба Ростовской области Снежный плен

Тревожный звонок на пульт дежурного поступил от главы Калининского сельского поселения. Из снежного плена за несколько часов дежурный караул пожарных спас 28 человек, в том числе двоих детей.

В преддверии зимы спасатели провели учения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на трассах федерального значения. Так, были развернуты все мобильные пункты обогрева и питания, проверено их наполнение средствами жизнеобеспечения. Потенциально опасны в период холодов более 70 снегозаносимых участков трассы М-4 «Дон» в Миллеровском, Красносулинском и Аксайском районах.

В помощь водителям и пассажирам, попавших в снежные заторы, будет развернуто 54 мобильных пунктов обогрева. Дежурство зимой будут нести около 4 тыс. человек и более 1 тыс. единиц техники. Для буксировки застрявших автомобилей планируется задействовать 34 тягача.

Отметим, что с 1 января 2017 года число спасателей на автодорогах донского региона увеличится на 37 человек. Это связано с созданием поисково-спасательного отряда в районе строящегося аэропорта «Платов», который будет нести дежурство на трассе М-4 «Дон».