Москва, 22 ноября, 2016, 10:24 — ИА Регнум. В Москве максимально возможное повышение стоимости коммунальных услуг, запланированное на второе полугодие 2017 года, составит 7%, сообщается на сайте правовой информации. Правительство РФ выпустило распоряжение, в котором утвердило индексы изменения размера платы за коммунальные услуги для физлиц в среднем по российским регионам на 2017 год. Из него следует, что лидером по росту цен на коммунальные услуги в России в следующем году станет Москва.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЖКХ. Электроэнергия

Немного отстали от столицы Санкт-Петербург, Якутия и Камчатский край, здесь коммунальные услуги могут подорожать в среднем на 6%. Минимальное повышение тарифов правительство определило для Северной Осетии, здесь индекс изменения размера платы за коммунальные услуги составит 2,5%.

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Отметим, что правительство ежегодно определяет значения индексов по субъектам РФ на очередной год в соответствии с утвержденными в виде формул долгосрочными индексами по регионам. Данный индекс определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан в среднем по региону. И уже на основании него регионы определяют максимальный размер тарифов за коммунальные услуги в муниципалитетах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, городские власти не всегда следуют постановлениям федеральных властей. Так, ряд жилищных объединений и управляющих компаний пытались оспорить в суде постановление московского правительства, из-за введения которого жители домов без общедомовых приборов учета должны оплачивать отопление по завышенным нормативам. В данном случае речь шла о том, что московские власти, вопреки постановлению правительства, волюнтаристски возложили все потери монополиста МОЭК на москвичей.

Эксперт в сфере ЖКХ Ольга Перминова так объяснила суть коллизии: «Это приводит к тому, что коэффициент 12/7 увеличивает месячный норматив расхода тепловой энергии в 12/7 раз с 0,016 Гкал/кв. м. до 0,027 Гкал/кв. м., то есть на 59%». По ее словам, получилось то, что постановлением правительства РФ №344 для многоквартирных домов, собственники помещений которых не установили общедомовой прибор учета, уже заложено повышение коэффициента. Так, например, с 1 января 2015 года они платят на 10% больше, с июля — на 20%, а с 1 января 2016 года — на 40% и так далее.

«Получается, что правительство Москвы совершенно не обращает внимания на текущее законодательство, имеющее юридически большее значение», — уточнила эксперт.

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