Токио, 22 ноября, 2016, 10:02 — ИА Регнум. Японские ученые обнаружили в созвездии Девы небольшую и тусклую галактику, являющуюся спутником Млечного Пути. Размеры объекта Virgo I сопоставимы с типичными шаровыми скоплениями внутри нашей галактики, говорится в статье, опубликованной в Astrophysical Journal.

Sci-news.com Virgo I

Как пояснил Масаси Тиба из университета Тохоку, открытие поможет астрономам понять, каким образом формировался Млечный Путь и как на этот процесс повлияла темная материя. По мнению ученых, нашу галактику окружают сотни небольших галактик, подобных Virgo I, которые находятся на ее окраинах внутри кольца из темной материи.

Млечный Путь в космическом пространстве сопровождают небольшие галактики, самые заметные из которых — Большое и Малое Магеллановы облака диаметром около 13−14 тыс. световых лет. Размер Virgo I составляет всего 130 световых лет, расстояние до нее — 260 тыс. световых лет.

Одна из современных теорий гласит, что крупные галактики, включая Млечный Путь, сформировались вследствие притяжения «кольцами» темной материи газа из межгалактической среды. В дальнейшем газ сгустился, и внутри «кольца» возникли звезды. Карликовые галактики, подобные Virgo I, образуются вокруг небольших скоплений темной материи, вращающихся вокруг крупных галактик, считают астрономы.