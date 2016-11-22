Волгоград, 22 ноября, 2016, 10:00 — ИА Регнум. В Волгограде главный монумент города проверят на прочность. Организацию, которая выполнит работы по проведению оценки надежности и безопасности монумента «Родина-мать зовет!» в следующем году, определят по конкурсу. Соответствующий электронный аукцион накануне ФГБУ культуры «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» объявило на сайте госзакупок, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Монумент «Родина-мать зовет!»

Так, согласно документации, заявки на участие можно подать до 7 декабря, а сам конкурс состоится 12 декабря. За «проведение оценки эксплуатационной надёжности и долговременной безопасности главного монумента «Родина-мать зовёт!» мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в 2017 году» музей-заповедник готов заплатить 6,587 млн рублей. Такова начальная цена контракта.

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На новых банкнотах волгоградцы хотят видеть «Родину-мать»

На прочность статую проверяют ежегодно. В прошлом году начальная цена контракта составляла 6,254 млн рублей, годом ранее — в 2014 году — немногим более 5 млн рублей. Победителем два раза был признан волгоградский филиал Научно-исследовательского института энергетических сооружений.

Напомним, летом текущего года в социальных сетях появились сообщения о том, что статуя «Родина-мать зовет!» разрушается, и якобы от нее отваливаются куски бетона. Между тем директор музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексей Васин заверил, что никакой опасности монумент и нахождение рядом с ним не представляют. Подобные разговоры всплывают в информационном поле с завидной периодичностью.

Как сообщало ИА REGNUM, перед празднованием 70-летия Великой Победы, которое вся Россия отметила в 2015 году, на Мамаевом кургане были проведены масштабные работы по реконструкции. По договоренности с федеральным центром из государственного бюджета на эти цели было выделено свыше 105 миллионов рублей.

Главный символ Волгограда, а также одна из самых известных в мире скульптур — монумент «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане в следующем году будет отмечать свой 50-летний юбилей. Занесенная в свое время в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая на тот момент скульптура, «Родина-мать» сейчас занимает 11-е место в списке самых высоких статуй мира, ее высота 52 метра.