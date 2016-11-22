Якутск, 22 ноября, 2016, 10:18 — ИА Регнум. В газоснабжающей компании Якутии настаивают, на том, что отключение нескольких десятков многоэтажных домов в столице республики, вызвавшее бурное недовольство жильцов, действительно было необходимо. Такая мера стала уже единственно верной, так как официальные письма в управляющие компании с просьбой провести диагностику газового оборудования результата не давали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «Сахатранснефтегаз». Там также обратили внимание на то, что отключены были только самые опасные дома.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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«Эта мера, какой бы непопулярной она ни была, дает результат, и проблема сдвинулась с места, — считает главный инженер АО «Сахатранснефтегаз» Александр Гоголев. — Сегодня УК начали вести работу с собственниками жилья и стали заключать договора на техдиагностику. Мы знаем, что делаем но, судя по реакции людей, граждане не понимают степень опасности дальнейшей эксплуатации старого газового оборудования и её последствия».

По словам сотрудника газоснабжающей компании, техническое диагностирование, провести которое сейчас принуждают, даст четкую картину состояния газовых сетей старых домов. Если будет получено заключение, что газовое оборудование сможет еще прослужить и опасности не представляет, газ будет запущен. Если есть коррозии или иные повреждения, то потребуется ремонт или полная реконструкция газовых сетей.

Между тем, по сообщениям региональных СМИ, оставшиеся без газа жители Якутска жалуются на то, что диагностику газового оборудования управляющие компании намерены проводить за их счёт, и стоит это будет в среднем порядка 4,5 тысяч рублей с квартиры. При том, что в других городах эта услуга обходилась жителям в разы дешевле и максимум 700 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, отключение газа грозит 482 многоквартирным жилым домам Якутска, в них уже давно истёк нормативный срок эксплуатации газового оборудования. Пока прекращено газоснабжение порядка 60 домов, что привело к ажиотажному спросу на электрические чайники, компактные электроплитки, электроскороварки и микроволновки. Правомерность отключения газа намерена проверить прокуратура. Ведомство обещает дать правовую оценку бездействию управляющих компаний, газоснабжающей организации и органов местного самоуправления по обслуживанию и техническому диагностированию газового оборудования.