Бангкок, 22 ноября, 2016, 09:50 — ИА Регнум. В Бангкоке должно быть около 60 тыс. видеокамер, заявил начальник национальной полиции Таиланда генерал Чактхип Чайджинда, сообщает 22 ноября Bangkok Post.

Straitstimes.com Установка камер на улицах Бангкока

Видеокамеры могут сыграть решающую роль в профилактике преступлений и повышении общественной безопасности, считает Чайджинда.

В крупных городах мира, таких как Великобритания и Франция установлено около 60 тыс. камер видео наблюдения, в Бангкоке необходимо установить такое же количество камер наблюдения, заявил глава национальной полиции Таиланда.

Напомним, 25 августа 2015 года директор отдела развития транспортной системы города Бангкока Трипон Кхантайапорн заявил, что в распоряжении городской администрации Бангкока находится около 57 тыс. видеокамер, 10 тыс. из них способны снимать видео с высоким разрешением.