Полиция Таиланда: В Бангкоке должно быть около 60 тыс. видеокамер
Бангкок, 22 ноября, 2016, 09:50 — ИА Регнум. В Бангкоке должно быть около 60 тыс. видеокамер, заявил начальник национальной полиции Таиланда генерал Чактхип Чайджинда, сообщает 22 ноября Bangkok Post.
Видеокамеры могут сыграть решающую роль в профилактике преступлений и повышении общественной безопасности, считает Чайджинда.
В крупных городах мира, таких как Великобритания и Франция установлено около 60 тыс. камер видео наблюдения, в Бангкоке необходимо установить такое же количество камер наблюдения, заявил глава национальной полиции Таиланда.
Напомним, 25 августа 2015 года директор отдела развития транспортной системы города Бангкока Трипон Кхантайапорн заявил, что в распоряжении городской администрации Бангкока находится около 57 тыс. видеокамер, 10 тыс. из них способны снимать видео с высоким разрешением.