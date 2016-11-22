Москва, 22 ноября, 2016, 09:47 — ИА Регнум. Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ) обратилась к вице-премьеру Аркадию Дворковичу по поводу негативных последствий введения в России НДС для зарубежных онлайн-ретейлеров: в результате расходы федерального бюджета вырастут — из-за администрирования налога, а зарубежные онлайн-ретейлеры могут и вовсе уйти с рынка, пишет газета «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM Аркадий Дворкович

Уточняется, что введение налога также грозит серыми каналами ввоза товаров в Россию. В стране, по мнению НАДТ, будет эффективным налог с продаж — на уровне восемь — десять процентов.

Соответствующее письмо Дворковичу направил президент НАДТ Александр Иванов. Издание приводит список наиболее известных членов НАДТ — это eBay, DPD, Pony Express, PickPoint, Hermes, Boxberry. В то же время российский ретейлеры не хотят делить рынок с иностранными конкурентами и поддерживают введение НДС.

Отмечается, что долгосрочное совмещение двух налогов невозможно. В итоге сосуществования конкурирующих концепций выгоду будут получать сторонники общего отказа от НДС (среди них был Дворкович).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 октября президент России Владимир Путин поручил правительству вместе с Банком России до 1 февраля 2017 года подготовить и представить предложения об увеличении размера суммы обязательств по внешнеторговым экспортным контрактам, при достижении которого установлена обязанность оформлять паспорт сделки. В ноябре президент поручил правительству РФ проработать вопрос введения НДС и для иностранных интернет-магазинов.