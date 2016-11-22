Пекин, 22 ноября, 2016, 09:32 — ИА Регнум. Пресс-служба муниципалитета Пекина опубликовала обновленный план реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с ухудшением экологической обстановки в столице КНР.

Qz.com Загрязненный воздух в Пекине

Согласно новому плану, который вступит в силу 15 декабря, движение всех автомобилей, оснащенных бензиновыми и дизельными двигателями, будет запрещено на время введения наивысшего «красного» уровня опасности, пишет «Бэйцзин жибао».

Глава городского бюро охраны окружающей среды Ли Куньшэн сообщил прессе, что в настоящее время в китайской столице зарегистрировано около 5,7 млн транспортных средств, которые производят 500 тыс. тонн загрязняющих веществ ежегодно, что составляет более 30% от общего объема загрязнений в городе.

Кроме того, в рамках интеграции усилий по очищению конгломерата Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй системы оповещения о загрязнения воздуха в трех соседних муниципалитетах будут синхронизированы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, группа международных ученых из США, Китая, Израиля и Великобритании посредством лабораторных экспериментов и атмосферных измерений обнаружили, что Великий смог в Лондоне 1952 года и смог в Пекине имеют схожие химические реакции, происходящие в атмосфере.