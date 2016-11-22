Архангельск, 22 ноября, 2016, 09:27 — ИА Регнум. Проект областного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов внесён в областное Собрание. Главный финансовый документ будет рассмотрен областными парламентариями в первом чтении 30 ноября.

Архангельские депутаты обсуждают бюджет

Глава Поморья Игорь Орлов отметил, что работа над формированием бюджета велась в предельно жёстких сценарных условиях. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства.

Вызвано это целым рядом объективных факторов, в числе которых — нестабильность внешнеэкономической ситуации и резкие колебания цены на нефть. Подобная неопределенность затрудняет прогнозирование поступлений в доходную часть областного бюджета.

«Тем не менее проект бюджета сбалансирован. Главное — сохранены все социальные обязательства перед жителями области. Сохранён и дорожный фонд: это позволит удержать наработанный темп ремонта и строительства дорог в регионе», — подчеркнул Игорь Орлов.

Кроме того, несмотря на жёсткие финансовые условия, сформирован перечень мероприятий по развитию Архангельска как областного центра. В рамках адресной инвестиционной программы будет продолжен целый ряд проектов, в числе которых строительство перинатального центра и реконструкция театра кукол.

Отметим, что, по информации ИА REGNUM, строительство перинатального центра затягивается, по плану он должен быть сдан в декабре этого года, но работы на объекте ведутся с большим опозданием по срокам. А основные средства на реконструкцию кукольного театра в Архангельске идут из федерального бюджета.

«Мы готовы выслушать предложения депутатского корпуса и ещё раз детально оценить проект бюджета, — отметил Игорь Орлов. — Уверен, что профессионализм наших парламентариев позволит учесть все возможные факторы».

Первые отклики на бюджетный проект от депутатского корпуса уже получены. Так, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению Сергей Пивков рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что позиции бюджета по направлениям развития спорта и лесопромышленного комплекса на следующий год заложены с 20-процентным уменьшением средств по сравнению с этим годом. «Если с лесным хозяйством все более или менее понятно и есть некоторые скрытые резервы, то ситуация с финансированием спорта на следующий год выглядит очень удручающе, — говорит Пивков. — Например, финансирование на организацию и проведение спортивных мероприятий предложено сократить более чем на 9 млн рублей, на сборы и тренировочные мероприятия — в два раза, а на строительство спортивных сооружений более чем в четыре».

По словам председателя Архангельского областного Собрания депутатов Виктора Новожилова, доходы, заложенные правительством области при работе по формированию проекта бюджета, полностью соответствуют реалиям складывающейся экономической ситуации.

«Оптимизация расходов, особенно малоэффективных, в целях обеспечения сбалансированности бюджета абсолютно оправдана», — считает он.

Общественные слушания проекта главного финансового документа региона пройдут 24 ноября.