Вашингтон, 22 ноября, 2016, 09:25 — ИА Регнум. Специалисты из США и Арабских Эмиратов выяснили, какие условия существовали бы на Земле в том случае, если бы в Солнечной системе отсутствовал Марс, а Юпитер находился гораздо ближе к Солнцу. Кратко об исследовании сообщает сетевое издание arXiv.org.

Nullahategy.hu Земля и Марс

Ученые рассмотрели два сценария изменения эксцентриситета орбиты, то есть параметра вытянутости, для планеты, подобной Земле и полностью покрытой водой. В первом случае эксцентриситет за 4,5 тыс. лет изменился в диапазоне от нуля до 0,066, во втором случае — от нуля до 0,283 за 6,5 тыс. лет. В своей работе исследователи опирались на трехмерную математическую модель, известную как Модель общей циркуляции.

Во втором варианте на планете наблюдался бы парниковый эффект, а глобальный океан существовал бы около 1 млрд лет. Как поясняют авторы работы, планета Юпитер значительно влияет на колебание параметров орбиты Марса.

Однако влияние газового гиганта на траекторию Земли менее заметно из-за достаточно массивного естественного спутника — Луны. Моделирование ставит целью определить влияние близости планет-гигантов на потенциально пригодные для обитания планеты.