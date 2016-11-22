Москва, 22 ноября, 2016, 09:24 — ИА Регнум. В последний месяц уходящего года тарифы РЖД могут быть дополнительно проиндексированы до двух процентов. Такая информация содержится в протоколе заседания межведомственной рабочей группы, состоявшегося 14 ноября, пишет газета «Ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Отправление поезда

Поручение о рассмотрении этого вопроса выдано межведомственной рабочей группой по вопросам развития железнодорожного транспорта, возглавляемой вице-премьером Аркадием Дворковичем. Накануне, 21 ноября, представитель вице-премьера не ответила, готовится ли соответствующее постановление правительства.

Издание напоминает, что решение об индексации тарифов естественных монополий принимается один раз в год. До сих пор не было объявлено о повышении тарифов РЖД в декабре.

«Это будет премией за повышение эффективности работы компании, объясняется в протоколе. Декабрьскую индексацию предложили советы потребителей, операторов и крупнейшие грузоотправители, следует из протокола», — сообщает издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, РЖД планирует в 2017 году увеличить глубину продажи билетов на поезда дальнего следования до 90 дней. Президент РЖД Олег Белозеров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что по итогам 2016 года компания ожидает рост пассажирских перевозок на один процент — в целом и по дальнему следованию и по пригородным перевозкам.