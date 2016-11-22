Волгоград, 22 ноября, 2016, 09:15 — ИА Регнум. В Волгоградской области никакого бунта в исправительной колонии №25 в городе Фролово не было. Об этом официально заявили в областном управлении службы исполнения наказаний, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

34.fsin.su Спецучения по пресечению массовых беспорядков в ИК-19 в Суровикино

В ведомстве пояснили, что «действительно, около 17:00 21 ноября между администрацией исправительного учреждения и осужденными одного из отрядов возникла конфликтная ситуация». Один из осужденных отказался выполнить законные требования сотрудников колонии, а некоторые заключенные пытались ему помочь и оказать поддержку. Они стали чинить препятствия сотрудникам учреждения, угрожая устроить массовые беспорядки.

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УФСИН Волгоградской области: Ситуация в колонии № 19 под контролем

Руководство УФСИН России по Волгоградской области незамедлительно выехало в исправительную колонию №25 для выяснения ситуации. Однако еще до приезда руководства ведомства конфликт был разрешен администрацией учреждения.

О вспыхнувшем в пенитенциарном учреждении Фролово бунте заключенных накануне сообщил ряд СМИ.

Напомним, «протестную» акцию в июле текущего года устроили заключенные в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области. 21 июля пятеро осужденных, находящихся в строгих условиях содержания за нарушения порядка отбывания наказания, отказались подчиниться законным требованиям администрации колонии и были выдворены в штрафной изолятор. В знак протеста двое из них одноразовыми бритвами попытались изувечить себя. Раны оказались незначительными. Потом, пытаясь добиться незаконных послаблений режима, около 40 осужденных отказались идти в столовую учреждения. Однако голодовку они не объявляли и благополучно питались собственными продуктами. Ситуацию сотрудники УФСИН держали под постоянным контролем. Бунта избежать удалось.