Нью-Йорк, США, 22 ноября, 2016, 09:14 — ИА Регнум. Российский гроссмейстер Сергей Карякин, одержавший победу над норвежцем Мангусом Карлсеном в восьмой партии матча за мировую шахматную корону, поделился впечатлениями от итогового результата.

Ruchess.ru Сергей Карякин и Магнус Карлсен

«Эта была очень напряженная игра, — цитирует Карякина «Р-Спорт». — Я использовал его амбиции против него. Он пытался (выправить ситуацию), пожертвовав двумя пешками. Он создал очень интересную игру».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 22 ноября в Нью-Йорке (США) российский гроссмейстер Сергей Карякин выиграл восьмую партию у норвежца Магнуса Карлсена (действующий чемпион мира по шахматам).

Сейчас счет в матче стал 4,5:3,5 в пользу российского гроссмейстера. Семь предыдущих партий между этими шахматистами окончились вничью.

Девятая партия, в которой российский шахматист сыграет белыми фигурами, состоится 23 ноября.

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