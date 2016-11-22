Москва, 22 ноября, 2016, 09:01 — ИА Регнум. В минувшие выходные Иран и Россия дали оптимистичные комментарии относительно планов ОПЕК по заморозке добычи. Этого оказалось достаточно, чтобы отправить котировки в полноценное ралли, считает директор по развитию eToro в РФ и СНГ Павел Салас. С начала недели Brent уже подорожала более чем на 7% и может продолжить рост в ближайшие дни.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Рынок продолжит следить за заявлениями нефтепроизводителей, которые активизировались перед встречей в Вене. При этом если Американский институт нефти и Минэнерго не сообщат о резком росте запасов или добычи, релизы будут практически проигнорированы, а сокращение объемов только добавит оптимизма на сырьевых площадках. В целом же основным драйвером сейчас, конечно, является ОПЕК, которая в очередной раз пытается заставить рынок поверить в свои способности», — пояснил Салас.

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«Отвоевав отметку 50, баррель Brent нацелен на следующий «круглый» уровень — 51, путь к которому откроется после удачного повторного тестирования локального сопротивления 50,50 доллара. Новые оптимистичные комментарии стран-экспортеров облегчат прохождение этой зоны и достижение новых максимумов», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 22 ноября мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов. Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,08% — до $49,43 за баррель. Стоимость фьючерсных контрактов на нефть WTI на январь поднималась на 3,94% — до $47,49 за баррель.