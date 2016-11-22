Петропавловск-Камчатский, 22 ноября, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Камчатка в 2016 году потратила почти 1,1 миллиард рублей на исполнение региональной программы благоустройства населенных пунктов, которая включает в себя ремонт дорог, строительство и реконструкцию линий наружного освещение, тротуары, ливневые канализации и т. д. При этом большая часть средств, как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве края, уходит именно на ремонт дорог.

Rosavtodor.ru Ремонт дороги

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В частности, в текущем году только на ремонт дорог в столице региона направили 620 миллионов рублей. Благодаря выделению этой суммы был произведен ремонт на многих магистральных проездах Петропавловска. Кроме того, идет обустройство тротуаров, причем не только на центральных дорогах, но и в межквартальных проездах. Также вдоль дорог в разных районах краевого центра появились ограждения, что призвано повысить безопасность пешеходов.

Более 130 млн рублей направлены на ремонт дорог в Елизове. В порядок приведены проезды по улицам Рябикова, Морская, Мурманская и другим. Около 42 млн рублей были выделены на благоустройство улично-дорожной сети в Вилючинске, 10 млн рублей — в селе Никольском.

В рамках благоустройства районных центров в этом году начаты работы по асфальтированию проездов в селе Соболево. На перевод в твёрдое покрытие гравийных дорог населённого пункта направлено 280 млн рублей. В этом сезоне подрядчик подготовил дорожное основание проездов и приступил к укладке нижнего слоя асфальта. Полностью сдать объект бригады должны в следующем сезоне.

В ГИБДД корреспонденту ИА REGNUM рассказали, что в рамках фиксации различных ДТП инспекторы в протоколах обращают внимание на некоторые проблемы на проезжей части, например, нечетко видно разметку, плохо почищено от снега. Но данных по авариям, произошедшим в этом году конкретно из-за плохого состояния самих дорог, в инспекции нет.

Однако нередко инспекторы ГИБДД указывают властям на плохое состояние дорог. Так, например, были выявлены разрушения дорожного покрытия (ямы и выбоины) в районе двух улиц Петропавловска-Камчатского, превышающие предельно допустимые значения, предусмотренные ГОСТом. В итоге управление дорожного хозяйства города было оштрафовано на 300 тысяч рублей.

Отметим, на Камчатке в последние годы ужесточили требования к подрядчикам, которые выполняют ремонтные работы на дорогах. Они теперь дают гарантию на несколько лет, и если в этот период появляются выбоины или ямы, то подрядчик за свой счет устраняет эти недостатки. Это позволяет избежать больших затрат на ремонт одного и того же участка дороги, и вместе с тем дисциплинирует подрядчиков, которым становится невыгодно делать некачественный ремонт.

В столице Камчатки также строят новые дорожные развязки, которые призваны разгрузить некоторые участки дорог и избавить город от больших пробок. При этом дорожники отмечают, что сейчас по дорогам города ездят в 5−6 раз больше машин, чем рассчитывали проектировщики при строительстве существующих проездов. Поэтому строительство новых развязок планируется продолжить, так же как и ремонт дорог в различных районах. Сейчас власти формируют план на следующий год.

Добавим, что программа комплексного благоустройства населенных пунктов запущена в работу на Камчатке 4 года назад. За это время дороги были заасфальтированы в Милькове, Усть-Камчатске, Эссо и Анавгае, Шаромах, Усть-Большерецке, кроме того отремонтированы многие проезды в Петропавловске-Камчатском, Елизове и других муниципальных образованиях края.

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Дмитрий Медведев на в ходе заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам заявил, что состояние дорог во многих местах России остаётся неудовлетворительным.

«Естественно, что нормальные дороги — это не просто набор инженерно-технических сооружений, это путь к более высокому качеству экономики, новым рабочим местам, развитию инфраструктуры городов и других населенных пунктов. При учете только прямого макроэкономического эффекта вклад дорожного комплекса в валовый внутренний продукт составляет около 7%. Но при этом состояние дорог у нас во многих местах остается неудовлетворительным. Даже в крупных городах они (дороги) периодически исчезают во время весенних паводков и осенних катаклизмов», — сказал Медведев.