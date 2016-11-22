Лондон, 22 ноября, 2016, 08:56 — ИА Регнум. «Есть основания полагать, что Владимир Путин устроит Дональду Трампу достойный прием в Кремле, какой он устраивал, например, Сильвио Берлускони или Герхарду Шредеру. Высока вероятность того, что между ними завяжется настоящая мужская дружба, как это было в случае с названными политиками.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Почти наверняка разведки РФ и США будут делиться данными по Сирии и некоторым другим аспектам».

Последнее положение, правда, Гардингу кажется спорным, поскольку «британские спецслужбы уже волнуются, не утекут ли при этом в Москву секреты Лондона, которые Вашингтон получает из первых рук».

«Нет сомнения, что Путин пожелает, чтобы Трамп признал принадлежность Крыма России, а также отказался от идеи отстранения Башара Асада от власти в Сирии. Кроме того, президент РФ попытается договориться с президентом США о разделе сфер влияния в мире — Путин хочет как минимум восстановить контроль над бывшими республиками СССР и бывшими странами соцлагеря».

Понятно, что в ответ на эти любезности Москва должна предложить что-то Вашингтону, замечает журналист.

«Трампу тоже чего-то захочется от Путина, но что может предложить Россия, кроме смягчения злобного тона беседы с Вашингтоном? Разве что сдать Сноудена, — размышляет автор и тут же расписывается в том, что ничего в этой игре понять не может. — Это такая мелочь, которая явно не стоит усилий, затраченных Путиным на поддержку Трампа в течение последнего года, года активной избирательной кампании в США. Бытовало также мнение, что у Кремля есть компромат на Трампа, имеющего где-то в России недвижимость. Но и это не объясняет продвижения Путиным соперника Хиллари Клинтон в президенты».

Ответа на заданный в заголовке статьи вопрос аналитик так и не нашел. Президент России вновь оказался непредсказуемым и непросчитываемым для западных умов. Придется подождать до вступления Трампа в должность — когда и начнутся какие-то движения. Но тогда это уже будет констатацией фактов, а не оценкой перспектив и не прогнозом.