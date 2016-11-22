Москва, 22 ноября, 2016, 08:54 — ИА Регнум. Новая неделя началась удачно для рубля, который подорожал против главных конкурентов. По мнению аналитика ГК ИнстаФорекс Игоря Ковалева, драйвером роста послужило впечатляющее ралли на рынке нефти, где баррель Brent обновил максимумы ноября выше $50, набрав с открытия недели более 7%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

«Кроме того, в пользу рубля сыграла динамика доллара на рынке Форекс — валюта столкнулась с фиксацией прибыли в условиях перекупленности. Все это обусловило уход USD под отметку 64 рубля», — отметил Ковалев.

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Сегодня, 22 ноября, рубль может продолжить восхождение, отправив доллар первым делом в район 63,50 руб. В случае пробоя этой поддержки следующей целью станет уровень 63 руб. Такой сценарий реализуется, если баррель Brent продолжит рост до $51. Для этого нужно, чтобы данные Американского института нефти и Минэнерго не отразили резкого роста запасов углеводородов», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 22 ноября Центробанк РФ существенно понизил официальный курс доллара и евро. Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем снизился на 74,43 копейки и составил 64,3580 руб. Курс евро к рублю упал на 62,78 копейки — до 68,3611 руб. Стоимость нефти марки Brent составляет $49,37 (+0,77%).