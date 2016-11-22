Токио, 22 ноября, 2016, 08:54 — ИА Регнум. Организационный комитет Игр планирует сократить бюджет летней Олимпиады-2020 в Токио примерно до $18,2 млрд. Об этом сообщает «Советский спорт».

Nikkeibp.co.jp Подготовка к Олимпиаде — 2020 в Токио

«Официально расчеты будут представлены 29 ноября в японской столице на совещании с участием высокопоставленных представителей Международного олимпийского комитета (МОК), токийских и центральных японских властей», — говорится в сообщении.

18 октября глава МОК Томас Бах после встречи с губернатором столицы Японии Юрико Коикэ сообщил, что специальная рабочая группа, которая займется сокращением расходов для проведения ОИ-2020 в Токио, может быть создана в ближайшее время.

По его словам, в состав спецгруппы войдут представители властей Токио, правительства страны и организаторов Игр-2020.

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