Вашингтон, 22 ноября, 2016, 08:39 — ИА Регнум. В администрацию избранного президента США Дональда Трампа может войти член палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард, которая ранее выступала против свержения президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщила американская телекомпания ABC News со ссылкой на свои источники.

Headlinepolitics.com Тулси Габбард

По данным телеканал, кандидатура представителя Демократической партии «серьезно рассматривается» на пост Госсекретаря США, главы Пентагона и постпреда США в ООН.

Как ранее передавало ИА REGNUM, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах в США, состоявшихся 8 ноября.

По итогам голосования, миллиардер получил 290 голосов выборщиков, а экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон — 218 голосов.

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