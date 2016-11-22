Москва, 22 ноября, 2016, 08:38 — ИА Регнум. Brent получила хороший стимул для роста, который привел актив к отметке 49,50 долл./баррель всего за несколько часов. Лидеры ОПЕК встречаются в конце текущего месяца, поэтому слухи о том, что объемы добычи будут урезаны, не утихают, отметила старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Добыча нефти

«Большинство участников нефтяного рынка считают, что сокращению все-таки быть, причем связывают это и с победой Трампа на выборах в США, и с комментариями со стороны Ирана, Ирака и России. Дополнительным фактором поддержки могли стать и сообщения о том, что отключение энергосистем на одном из месторождений Ирака может сократить объем экспорта из страны», — пояснила Афанасьева.

«Сегодня, 22 ноября, рынок может получить новый драйвер для роста, если отчет от Американского института нефти (API) покажет сокращение запасов нефти за последнюю неделю. Если так, Brent может добраться до отметки 50,30 долл./баррель», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 22 ноября мировые цены на нефть растут, свидетельствуют данные торгов. Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,08% — до $49,43 за баррель. Стоимость фьючерсных контрактов на нефть WTI на январь поднималась на 3,94% — до $47,49 за баррель.