Москва, 22 ноября, 2016, 08:30 — ИА Регнум. Для пары USD/RUB динамика цен на нефть будет главенствующим фактором по мере приближения даты встречи ОПЕК, запланированной на 30 ноября. Рынок будет очень резко реагировать на любой комментарий представителей нефтедобывающих стран, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Однако не стоит скидывать со счетов и события на геополитической арене. В выходные поступили разрозненные данные. Канцлер Австрии Кристиан Керр заявил, что хотя и санкции страны против России невыгодны, однако важно отстаивать «европейские ценности». В то же время премьер-министр Японии Абэ заявил, что политический диалог Токио и Москвы в последнее время активизировался, и анонсировал встречу с Владимиром Путиным в Японии», — пояснила Афанасьева.

«Однако пока нефть получила толчок со стороны ОПЕК: шансы на достижения соглашения по урезанию квот на добычу выросли. Таким образом, у пары USD/RUB есть потенциал дальнейшего падения с ближайшей целью на отметке 63,40», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 22 ноября Центробанк РФ существенно понизил официальный курс доллара и евро. Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем снизился на 74,43 копейки и составил 64,3580 руб. Курс евро к рублю упал на 62,78 копейки — до 68,3611 руб. Стоимость нефти марки Brent составляет $49,37 (+0,77%).