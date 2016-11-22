Москва, 22 ноября, 2016, 08:26 — ИА Регнум. Законопроект, расширяющий понятие расходов на обучение, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября. Предлагается внести изменения в статью 264 Налогового кодекса, в соответствии с которыми к расходам на обучение будут также относиться расходы организации или предприятия, произведенные на основании договоров о сетевой форме реализации образовательных программ. Соответственно, такое предприятие может быть работодателем для выпускника.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

К расходам на обучение также могут относиться расходы на содержание помещений и оборудования налогоплательщика, используемого для обучения, оплату труда, стоимость имущества, переданного для обеспечения процесса обучения, и другие расходы в рамках договоров на обучение.

Такие расходы признаются в том налоговом периоде, в котором они были понесены, при условии, что в этом налоговом периоде хотя бы один из обучающихся, окончивших обучение в этих образовательных организациях, заключил трудовой договор с налогоплательщиком на срок не менее одного года.

Принятие законопроекта будет способствовать развитию системы профессионального образования, обеспечит мотивацию предприятий к участию в практико-ориентированной (дуальной) модели подготовки высококвалифицированных кадров, отмечают в правительстве.