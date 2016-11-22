Москва, 22 ноября, 2016, 08:17 — ИА Регнум. Торги по нефти 21 ноября завершились ростом. По итогам дня цена на нефть марки Brent выросла на 4,7% до $48,99. Нефть подорожала перед встречей ОПЕК на фоне заявлений президента России, а также министров нефти Ирана и Ирака. Все выразили оптимизм в отношении соглашения об ограничении добычи нефти. В связи с этим у трейдеров выросла уверенность, что 30 ноября соглашение будет заключено.

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На азиатской сессии баррель Brent стоит $49,37 (+0,77%). Нефть дорожает. Доллар корректируется после ралли. Доходность американских облигаций снижается. Участники рынки вряд ли будут всерьёз воспринимать отчёты Американского института нефти и Минэнерго США. Ближайшие ценовые уровни, на которых может остановиться рост котировок, — $49,70 и $50,89 за баррель.