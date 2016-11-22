Москва, 22 ноября, 2016, 08:13 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 21 ноября закрылись снижением по доллару и евро. Курс доллар/рубль снизился на 1,22%, до 63,91 руб., евро/рубль — на 0,91%, до 67,86 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Российская валюта подорожала к доллару и евро с открытия торгов вслед за повышением нефтяных котировок. Цена на нефть марки Brent подскочила на 4,7% до $48,99 перед встречей ОПЕК на фоне заявлений президента России, а также министров нефти Ирана и Ирака. Все выразили оптимизм в отношении соглашения об ограничении добычи нефти. В связи с этим у трейдеров выросла уверенность, что 30 ноября соглашение будет заключено.

Дополнительными факторами укрепления национальной валюты выступили налоговый период, общее ослабление доллара на рынке Форекс и снижение доходности американских облигаций. Налоговый период будет поддерживать рубль в течение всей недели.

В Азии 22 ноября нефть продолжает дорожать. За баррель Brent дают $49,37 (+0,77%). Учитывая утреннее повышение нефтяных котировок, можно сказать, что торги на Мосбирже по рублю откроются ростом. По паре доллар/рубль на сегодня можно выделить два целевых уровня — 63,55 руб. и 63,38 руб., евро/рубль — 67,55 руб.