Токио, 22 ноября, 2016, 08:03 — ИА Регнум. В префектуре Фукусима (Япония) эвакуированы более 3,1 тысячи человек после сильного землетрясения, передаёт Life.

Inspirroni.blogspot.ru Эвакуация жителей префектуры Фукусима

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мощное землетрясение произошло накануне, 21 ноября. Магнитуда подземных толчков 7,3. Была объявлена угроза цунами, которую позже отменили.

Волна высотой 1,4 метра обрушилась в районе города Сендай (префектура Мияги), метровая волна — на АЭС «Фукусима-1». Тем не менее, ситуация на АЭС находится под контролем, как сообщили представители Токийской энергетической компании (TEPCO). Система охлаждения на АЭС «Факусима-2» была восстановлена.