Майкоп, 22 ноября, 2016, 07:49 — ИА Регнум. В Адыгее избрали муфтия Духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края. Большинство голосов было отдано за кандидатуру Аскарбия Карданова. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики 22 ноября, такое решение было принято на очередном отчетно-выборном съезде ДУМ, который состоялся в Государственной филармонии и собрал 115 делегатов от местных религиозных организаций двух субъектов.

Adygheya.ru Глава Адыгеи Аслан Тхакушинов

Обращаясь к собравшимся, глава Адыгеи Аслан Тхакушинов отметил значение мусульманской общины в формировании традиционной системы духовно-нравственных ценностей у подрастающего поколения, в укреплении согласия в обществе.

«Развитие в нашем регионе равноправного диалога религий и культур сегодня сложно переоценить. В этой связи хочу также отметить, что между исполнительными органами государственной власти республики и Духовным управлением мусульман Адыгеи и Краснодарского края сложилось конструктивное и плодотворное сотрудничество. Уверен, оно продолжится», — сказал руководитель республики, добавив, что и в дальнейшем руководство республики готово поддерживать все позитивные инициативы, направленные на сохранение существующей социальной стабильности.

Муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев особо отметил вклад главы республики в духовно-нравственное воспитание населения, развитие религиозной общины и вручил Аслану Тхакушинову награду координационного центра мусульман Северного Кавказа — орден «За заслуги перед уммой».

Затем ДУМ отчиталось о своей деятельности за последние четыре года. Как отметил Аскарбий Карданов, одной из важных задач Духовного управления мусульман является исповедание и разъяснение истинных целей и ценностей ислама, а также предупреждение распространения и негативного влияния радикальных религиозных организаций. Для этого в 2013 году возобновил работу учебный центр при ДУМ, организуются беседы для населения, воскресные занятия по изучению Корана, курсы и дневные лагеря для юных мусульман, традиционным стал конкурс чтецов Корана. В целом работа Совета ДУМ делегатами съезда была оценена положительно.

Добавим, что Духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края образовано в 1991 году, сегодня оно объединяет 47 мечетей в республике и пять мечетей в крае.