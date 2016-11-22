Вашингтон, 22 ноября, 2016, 07:28 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп озвучил программу своих первоочередных действий на высочайшем государственном посту. При этом обещал придерживаться принципа «Америка — на первом месте». Об этом политик сообщил в своём видеообращении накануне, 21 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп отметил, что работа по ряду важнейших вопросов начнётся в первый же день после его инаугурации. Речь идёт о тех моментах, на которых он заострял внимание в своей предвыборной программе.

По словам Трампа, первоочередная задача новых властей — решить проблему с рабочими местами для граждан США. Также он обозначил ряд важных аспектов: торговля и добыча углеводородов, борьба с лоббистами, мигранты и безопасность.

В частности, он отметил, что сразу же, как только у него появятся соответствующие полномочия, он начнёт вывод США из соглашения по Транстихоокеанскому партнёрству (ТТП).

«Я намерен представить уведомление о намерении выйти из ТТП, которое является потенциальной катастрофой для нашей страны», — сказал он. При этом он предлагает договориться о справедливом двустороннем партнёрстве, что позволит вернуть производство, а значит, и рабочие места в США.

Также Трамп пообещал снять ряд ограничений на добычу углеводородов на шельфах, а также угля — отменить «уничтожающие рабочие места ограничения, касающиеся выработки энергии в США».

Обратил внимание Трамп также на борьбу с бюрократией и лоббистами. Он собирается «ввести пятилетний запрет на лоббистскую деятельность для официальных лиц исполнительной ветви власти после их выхода из администрации». Трамп также пообещал ввести запрет для всех официальных лиц, относящихся к исполнительной ветви власти, на лоббистскую деятельность, которая велась бы в интересах правительств за рубежом.

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