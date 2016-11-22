Ростов-на-Дону, 22 ноября, 2016, 07:15 — ИА Регнум. Матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, который состоится на ростовском стадионе «Олимп-2», пройдет при минусовой температуре воздуха. По прогнозу синоптиков, к вечеру 23 ноября столбики термометров опустятся ниже нуля. Футбольный клуб «Ростов» в своём аккаунте в Twitter предложили «Баварии» из Мюнхена к этому дню позаботиться о своих ушах и обзавестись шапками-ушанками, передает корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.

Vk.com/fcrostov «Ростов» на тренировке

«Баварии» и Томасу Мюллеру будет теплее в шапке-ушанке», — сказано в микроблоге на английском языке. К посту прикреплен фотоколлаж, на котором игроки немецкого клуба изображены в соответствующих головных уборах.

Болельщики «Ростова» и «Баварии» в отличие от своих любимцев будут греться, в том числе, и матчевыми шарфами, партию которых из-за допущенных изготовителем ошибок пришлось переделать. Пресс-служба жёлто-синих принесла извинения за опечатки и пообещала, что следующая партия атрибутики будет выверена. В день матча бракованные шарфы можно будет обменять на новые. Что касается судейской бригады, то матч рассудит португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем. Помогать судье на линиях будут Руй Тавареш и Паулу Соареш, дополнительные ассистенты — Жоау Пиньейру и Тьягу Мартинш, а также четвертый арбитр — Нуну Перейра.

Как уже сообщало ИА REGNUM , «Ростов» провел четыре игры в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Три встречи жёлто-синие уступили соперникам. Первый матч с «Баварией» (Мюнхен) завершился со счетом 0:5, «Атлетико» (Мадрид) желто-синие проиграли дважды — с результатом 0:1 и 1:2. С голландским ПСВ донской коллектив сыграл вничью — 2:2, ответный матч пройдет 6 декабря на выезде.

«Ростов» располагается на четвертой строчке в группе D, набрав одно очко. Столько же у соперников из Нидерландов, но они строчкой выше.

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