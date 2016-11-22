Барнаул, 22 ноября, 2016, 06:06 — ИА Регнум. Алтайские животноводы могут рассчитывать на 600 миллионов рублей государственных субсидий, предназначенных на повышение продуктивности коров. Об этом со ссылкой на заместителя начальника регионального управления сельского хозяйства Михаила Чмырёва сообщают «Вести-Алтай».

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Чиновник пояснил, что из-за банкротства хозяйств и вспышек инфекций за последние три года Алтай потерял более 22 тысяч голов крупного рогатого скота, и теперь перед животноводами стоит задача сохранить существующее поголовье и наращивать объемы производства молока.

Кстати, судя по данным Алтайкрайстата, за январь-октябрь 2016 года этот показатель вырос — правда, только у фермеров.

«В хозяйствах всех категорий произведено порядка 1 млн 214 тыс. тонн молока. Сельскохозяйственные организации с небольшим перевесом сохранили свои прошлогодние надои — 458,1 тыс. тонн. Крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям удалось улучшить показатели на 31%. За десять месяцев этой группой хозяйств произведено порядка 56 тыс. тонн молока. Пока в общем объеме производства их доля невелика и составляет менее 5%, но уже просматривается устойчивая тенденция к ее увеличению. С начала года в сельскохозяйственных организациях без субъектов малого предпринимательства в расчете на одну корову было надоено 4061 килограмм молока, что на 6% выше уровня прошлого года. В хозяйствах Зонального района надой молока на одну корову составил 6657 килограммов, Павловского — 5587, Советского — 5382, Хабарского — 4833, Заринского — 4795, Топчихинского — 4789 килограммов. Наряду с этим, самые низкие показатели наблюдаются в сельскохозяйственных организациях Благовещенского района, где от одной коровы надоено всего 2637 килограммов молока, а также Родинского — 2695, Змеиногорского — 3130, Алейского — 3213, Мамонтовского — 3228 килограммов», — отмечают статистики.

Между тем, Михаил Чмырёв напомнил, что лучшие специалисты отрасли входят в региональный Клуб животноводов: его представители получают от одной коровы минимум 5000 килограммов молока в год. А рекордный показатель — более 8000 килограммов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2016 года новый животноводческий комплекс построили в поселке Октябрьский Кытмановского района. Причем возвели его в рекордные 3 месяца. По словам генерального директора ООО «Кытмановское» Юрия Преснякова, помещение рассчитано на 200 коров. Здание укомплектовали современным оборудованием, установили молокопровод, транспортёр и танк-охладитель на 6 тысяч литров.

Молочное животноводство возрождают и в других районах региона. В частности, в Алейском районе работает один из самых молодых аграриев региона — Никита Овчаренко.

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