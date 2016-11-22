Южно-Сахалинск, 22 ноября, 2016, 07:51 — ИА Регнум. Сахалинские СМИ проанализировали состояние автомобильных дорог в области и пришли к неутешительному выводу: уровень развития дорожного хозяйства в регионе соответствует началу XX века, передает корреспондент ИА REGNUM

Vihljun Мыс Тихий на Сахалинском побережье Охотского моря

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«На Сахалине количество автомобилей на тысячу жителей колоссальное — 315 единиц. Это больше, чем в Москве, где этот показатель равен 308 автомобилям. Сахалин по этому показателю на 12-м месте в России, а столица нашей Родины только на 22-м месте. Именно поэтому состояние автомобильных дорог для сахалинцев и курильчан — тема очень болезненная. Жалко своего «железного коня», купленного за свои кровные и подверженного бесконечным ремонтам. Между тем автомобильные дороги области — это начало XX века», — написало издание «Новости Сахалина».

По плотности автомобильных дорог область с колоссальным, по сравнению с другими регионами ДФО, бюджетом находится на 68-м месте в стране. По показателю «Доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям» область — на 59-м месте. По такому показателю, как «Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности», Сахалинская область на 83-м месте.

В социальных сетях сахалинцы свой вердикт давно уже вынесли: «Строить плохие дороги выгоднее, чем хорошие, — на ремонтах все «причастные» зарабатывают больше, чем на строительстве».

Крайне недоволен состоянием сахалинских дорог и губернатор области Олег Кожемяко. В июле текущего года глава региона отправился в инспекционную поездку по области, предварительно прочитав в отчетах чиновников о том, что на ремонт и содержание сахалинских дорог потрачена гигантская сумма в 7 миллиардов рублей. Столько на дороги не тратит ни один из регионов ДФО. Не обнаружив ни дорог, ни миллиардов, Кожемяко принял «кадровые решения»: в частности, в Долинске, где ситуация оказалась особенно вопиющей, должностные лица, ответственные за дорожное хозяйство, лишились постов.

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Хуже дела обстоят только на Курилах. В частности, на Кунашире 1 километр дороги в асфальте обходится бюджету в 100 миллионов рублей. Денег нет. Дорог нет. Ничего нет. Во время встречи с губернатором кунаширцы жаловались на безобразное состояние дорог.

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер Дмитрий Медведев раскритиковал состояние российских автомобильных дорог, заявив, что «даже в крупных городах дороги практически исчезают весной и осенью». Премьер призвал «оптимизировать затраты» на строительство и ремонт дорог, учитывая сложности с бюджетом, однако, без ущерба качеству.